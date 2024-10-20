Россия и Украина - это один народ Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, почему Россия до сих пор не бомбит Верховную раду, подчеркнув, что это – «наше культурное наследие, на которое не поднимется рука нормального человека».
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