Симоньян: российская армия не бомбит Верховную раду, так как это культурное наследие

Россия и Украина - это один народ Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, почему Россия до сих пор не бомбит Верховную раду, подчеркнув, что это – «наше культурное наследие, на которое не поднимется рука нормального человека».