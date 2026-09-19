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Царьград

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"Артур Пирожков" отплясал стриптиз в детсаду. В мэрии не стали оправдываться

"Артур Пирожков" отплясал стриптиз в детсаду. В мэрии не стали оправдываться

Мэрия Омска накажет заведующую детсадом за стриптиз, а воспитателям расскажут о морали. Поводом стало видео, где "Артур Пирожков" отплясал стриптиз в детсаду.

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