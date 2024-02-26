Мизулина заявила, что Моргенштерн* может вернуться в Россию

Екатерина Мизулина, которая является главой Лиги безопасного интернета, заявила, что рэпер Моргенштерн* может вернуться в Россию, у него для этого нет препятствий, а не возвращаться «вероятно, его личный выбор».
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