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Царьград

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Казахстан изменил правила для клиентов без вида на жительство

Казахстан изменил правила для клиентов без вида на жительство

Агентство Казахстана обновило банковские правила, исключив нерезидентов без вида на жительство из группы риска по финансированию терроризма.

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