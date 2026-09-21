Казахстан изменил правила для клиентов без вида на жительство

Агентство Казахстана обновило банковские правила, исключив нерезидентов без вида на жительство из группы риска по финансированию терроризма.
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