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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кадирова продлила контракт с «Оттавой» на два года. Хоккеистка набрала 17 очков в 36 матчах с учетом плей-офф в прошлом сезоне PWHL

28-летняя Фануза Кадирова подписала новый контракт с «Оттавой», которая выступает в PWHL (Профессиональная женская хоккейная лига).

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