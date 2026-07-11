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Конор – Перейре: «У тебя сильная кровь, чемпионская. Не повезло в прошлый раз, удары в затылок, я видел. Но отпусти это»

Конор Макгрегор  обратился к экс-чемпиону в полутяжелом весе Алексу Перейре . «У тебя сильная кровь, чемпионская.

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