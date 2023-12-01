Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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Сатановский прервал молчание и сделал заявление: "14 декабря против Путина будет организовано восстание"

Сатановский прервал молчание и сделал заявление: "14 декабря против Путина будет организовано восстание"

Интересная жизнь с Vera Star Как все мы наверняка помним, в прошлом году президент РФ Владимир Путин не стал проводить ставшие уже традиционными мероприятия - Прямую линию, большую пресс-конференцию с представителями СМИ.

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Комментарии
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александр перминов
Выгнали как неугодного еврея для России
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16 мин.
Виктор Геманов
А 13 декабря, то есть накануне объявленного &quot;восстания&quot;, наиболее оголтелые либерасты  МОГУТ БЫТЬ изолированы от общества, дабы не смердели больше, не сбивали спонталыку народ. Очень хочется надеяться на такую решительную и необходимую акцию!
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15 мин.
И
Иван
Похоже, у Е.Яновича дебелизм крепчает.Какое восстание? Какие &quot;либералы постараются&quot;? Старый мудачёк вы, батенька!  Иван Ше.
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8 мин.

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