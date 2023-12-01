Сатановский прервал молчание и сделал заявление: "14 декабря против Путина будет организовано восстание"

Интересная жизнь с Vera Star Как все мы наверняка помним, в прошлом году президент РФ Владимир Путин не стал проводить ставшие уже традиционными мероприятия - Прямую линию, большую пресс-конференцию с представителями СМИ.
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