Сатановский прервал молчание и сделал заявление: "14 декабря против Путина будет организовано восстание"

Виктор Геманов

А 13 декабря, то есть накануне объявленного "восстания", наиболее оголтелые либерасты МОГУТ БЫТЬ изолированы от общества, дабы не смердели больше, не сбивали спонталыку народ. Очень хочется надеяться на такую решительную и необходимую акцию!