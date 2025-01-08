В России запущен единственный в мире «вечный ядерный реактор». Шаг в светлое будущее или пережиток прошлого, выдаваемый за него?

42,1 тыс прочтений Оглавление С чего всё началось и почему весь остальной мир отказался от идеи создания реакторов на быстрых нейтронах? К «быстрым» реакторам Франция Несколько дней назад российские СМИ торжественно рапортовали о том, что в стране созданы «вечные ядерные реакторы», и первый из них – БН-800 – был выведен на номинальный уровень мощности на Белоярской АЭС.