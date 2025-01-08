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В России запущен единственный в мире «вечный ядерный реактор». Шаг в светлое будущее или пережиток прошлого, выдаваемый за него?

В России запущен единственный в мире «вечный ядерный реактор». Шаг в светлое будущее или пережиток прошлого, выдаваемый за него?

42,1 тыс прочтений Оглавление С чего всё началось и почему весь остальной мир отказался от идеи создания реакторов на быстрых нейтронах? К «быстрым» реакторам Франция Несколько дней назад российские СМИ торжественно рапортовали о том, что в стране созданы «вечные ядерные реакторы», и первый из них – БН-800 – был выведен на номинальный уровень мощности на Белоярской АЭС.

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Комментарии
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Леонид
Будущее есть. Интересен второй вопрос. Когда снижение цен на электричество? Пока только повышение. Или тема &quot;народ - новая нефть&quot; продолжится?
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12 час.

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