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Карпин о будущем: «Не хочу уходить из «Ростова» сейчас. Но еще пару месяцев полетаем-поездим, я побуду без семьи три недели, могу сказать: «Все, ######». И плюну на все»

Карпин о будущем: «Не хочу уходить из «Ростова» сейчас. Но еще пару месяцев полетаем-поездим, я побуду без семьи три недели, могу сказать: «Все, ######». И плюну на все»

– Вы говорите, что игрокам нужно уезжать, но разве у вас не было возможности уйти в сборную Армении? – Да, но есть Россия и «Ростов».

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