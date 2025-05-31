Военный суд в Курской области рассмотрит дело датчанки Аннабель Йоргенсен

2-й Западный окружной военный суд начнет заочное рассмотрение уголовного дела в отношении гражданки Дании Аннабель Йоргенсен, которая участвовала в военных действиях на территории Курской области в составе ВСУ.
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