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Курские новости

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  • Егор Горшков
    Такие стажировки это огромная возможность прежде всего ну и конечно опыт.Победители Всерос...

Военный суд в Курской области рассмотрит дело датчанки Аннабель Йоргенсен

Военный суд в Курской области рассмотрит дело датчанки Аннабель Йоргенсен

2-й Западный окружной военный суд начнет заочное рассмотрение уголовного дела в отношении гражданки Дании Аннабель Йоргенсен, которая участвовала в военных действиях на территории Курской области в составе ВСУ.

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