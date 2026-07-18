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Israel Advances Plan For Palestinian Prisons With Crocodile-Filled Moats

Israel Advances Plan For Palestinian Prisons With Crocodile-Filled Moats

Israel Advances Plan For Palestinian Prisons With Crocodile-Filled Moats Via Middle East Eye The Israeli government has stripped Nile crocodiles of their protected status, paving the way for a proposal to build a detention facility for Palestinians surrounded by the reptiles, Israeli media reported on Thursday.

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