На жительницу Подмосковья после езды в Смоленской области возбудили уголовное дело

Женщину на люксовом авто остановили на участке трассы М-1 в Смоленской области. При себе у нее были купленные права -летнюю владелицу люксового автомобиля из Подмосковья задержали на участке трассы М-1 в Ярцевском районе.
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