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«Взрывчатка из Казахстана»: к ударам по стратегической авиации РФ мог быть причастен союзник Украины в «глубоком российском тылу»

«Взрывчатка из Казахстана»: к ударам по стратегической авиации РФ мог быть причастен союзник Украины в «глубоком российском тылу»

БлокнотРУ Военкоры предположили, что взрывчатка к дронам, атаковавшим стратегические бомбардировщики России, могла прибыть в страну из Казахстана.

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Комментарии
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O
Oleg
Забыл добавить -Разведки НАТО И Спец-войска снабжают Украину Оружием И Бойцами для войны С Россией а либеральное крыло Власти в России обеспечивает все провалы в военных действиях и срывы поставок оружия и боеприпасов в действующую Армию и разброд в командовании и Генеральном Штабе!
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3 час.
В
Василий
Как где? У банкоматов, зарплату получают.
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2 час.
Анна Зареченская
Кто б сомневался, когда ждать выход таджиков, киргизов. узбеков?
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2 час.
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