«Взрывчатка из Казахстана»: к ударам по стратегической авиации РФ мог быть причастен союзник Украины в «глубоком российском тылу»

O

Oleg

Забыл добавить -Разведки НАТО И Спец-войска снабжают Украину Оружием И Бойцами для войны С Россией а либеральное крыло Власти в России обеспечивает все провалы в военных действиях и срывы поставок оружия и боеприпасов в действующую Армию и разброд в командовании и Генеральном Штабе!