В Белом доме опасаются, что санкции против России ускорят отказ мира от доллара, — NYT

В администрации Трампа считают, что бесконтрольное расширение санкций способно ускорить процессы дедолларизации, поскольку многие страны уже ищут альтернативные механизмы международных расчётов, пишет New York Times.
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