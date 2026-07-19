Русская весна
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Русская весна

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В Белом доме опасаются, что санкции против России ускорят отказ мира от доллара, — NYT

В Белом доме опасаются, что санкции против России ускорят отказ мира от доллара, — NYT

В администрации Трампа считают, что бесконтрольное расширение санкций способно ускорить процессы дедолларизации, поскольку многие страны уже ищут альтернативные механизмы международных расчётов, пишет New York Times.

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