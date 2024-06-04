Главком ВС Норвегии назвал сроки подготовки к возможному конфликту НАТО с Россией Главком ВС Норвегии назвал сроки подготовки к возможному конфликту НАТО с РоссиейПредставители вооруженных сил западных государств все чаще в последнее время поднимают тему возможного вооруженного конфликта с Российской Федерацией.
Комментарии
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Александр Лагуткин
Я удивляюсь на эту толпу безмозглых трансгендеров и пидарасов. Неужели им так не терпится сгореть в ядерном костре!?
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