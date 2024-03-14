Уролог Королев: кинжальная боль в пояснице может указывать на камни в почках

Резкая, кинжальная боль в поясничной области и внизу живота указывает на наличие камней в почках. Также мочекаменная болезнь может проявляться учащенным мочеиспусканием, тошнотой, рвотой и парезом кишечника.
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