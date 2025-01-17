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Закон и Порядок

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Работодатель должен головой отвечать за мигрантов; население в лице общественных организаций должно иметь право участвовать в решении вопроса "кого приглашаем в коллектив"

Работодатель должен головой отвечать за мигрантов; население в лице общественных организаций должно иметь право участвовать в решении вопроса "кого приглашаем в коллектив"

Миграционная политика здорового человека. Президент Беларуси Александр Лукашенко 16 января во время общения с представителями трудовых коллективов предприятий - резидентов Минского городского технопарка заявил о необходимости более плотно заняться вопросами миграции, передает корреспондент БЕЛТА.

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