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Йовица Арсич после поражения от «Автодора»: «У команды нет психологической стабильности, мы недостаточно сыграны»

«Енисей» уступил « Автодору » со счетом 72:74 в домашнем матче Единой лиги ВТБ. Главный тренер красноярской команды Йовица Арсич признал, что его подопечные провели не лучший матч.

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