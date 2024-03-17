Дроны ВСУ атаковали избирательный участок в Запорожской области

REUTERS/Inna Varenytsia В городе Каменка-Днепровская Запорожской области военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли двойной удар беспилотниками по избирательному участку в городском доме культуры, сообщил в своем Telegram-канале глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.