Дроны ВСУ атаковали избирательный участок в Запорожской области

REUTERS/Inna Varenytsia В городе Каменка-Днепровская Запорожской области военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли двойной удар беспилотниками по избирательному участку в городском доме культуры, сообщил в своем Telegram-канале глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
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