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В США объяснили опасность российских систем ПВО

В США объяснили опасность российских систем ПВО

Российские системы противовоздушной обороны опасны для американских самолетов F-35, поскольку угроза со стороны наземных систем подавления авиации оказалась очень серьезной, объяснил высококвалифицированный специалист американской армии Крис Осборн.

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