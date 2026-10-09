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Пятый канал

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Выплаты за разрушенное жилье после ЧС упростят через МФЦ

Выплаты за разрушенное жилье после ЧС упростят через МФЦ

Россияне, утратившие или повредившие свое жилье в результате ЧС или терактов, смогут быстрее и удобнее получать выплаты.

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