Колобков об Играх дружбы: «Считаю, что МОК в лице его президента слишком много сейчас на себя берет»

«Считаю, что МОК в лице его президента (Томаса Баха – Sports) слишком много сейчас на себя берет. Они пытаются повлиять на решения и на возможности спортсменов разных стран участвовать в соревнованиях, не проводимых МОК.
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