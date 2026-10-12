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Пятый канал

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Мягкие не значит хорошие: какие домашние тапочки лучше выбрать

Мягкие не значит хорошие: какие домашние тапочки лучше выбрать

Домашние тапочки многие выбирают по принципу «лишь бы было мягко и удобно». Однако именно в них человек может проводить несколько часов в день, а значит, такая обувь тоже влияет на нагрузку на стопы и суставы.

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