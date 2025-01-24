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Губернатор Севастополя объяснил решение о введении режима ЧС в городе

Губернатор Севастополя объяснил решение о введении режима ЧС в городе

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости. Режим ЧС федерального уровня в Севастополе позволит привлечь дополнительные силы и средства из резерва правительства РФ для ликвидации загрязнения берега мазутом, новых значительных выбросов нефтепродуктов в Севастополе не фиксируется, но ликвидация мазутных пятен … .

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