Губернатор Севастополя объяснил решение о введении режима ЧС в городе

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости. Режим ЧС федерального уровня в Севастополе позволит привлечь дополнительные силы и средства из резерва правительства РФ для ликвидации загрязнения берега мазутом, новых значительных выбросов нефтепродуктов в Севастополе не фиксируется, но ликвидация мазутных пятен … .
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