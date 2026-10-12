Татарстан привлёк 64 млрд рублей на развитие 126 промышленных проектов за пять лет

За последние пять лет предприятия Татарстана получили 64 млрд рублей от Фонда развития промышленности на реализацию 126 проектов.
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