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Новости Липецка

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В Лебедяни осквернён памятник Защитникам Отечества

В Лебедяни осквернён памятник Защитникам Отечества

Памятник Защитникам Отечества в Лебедяни осквернили, глава округа призвал сообщить о виновных, а родителей - поговорить с детьми.

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