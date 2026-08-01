Политика как он...
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Политика как она есть

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США оказались в ситуации, когда действия Ирана принимаются остальными как данность

США оказались в ситуации, когда действия Ирана принимаются остальными как данность

Если Трамп опасается начать полномасштабную войну против Ирана – на которую у него нет ни сил, ни политического капитала, ни, в конце концов, времени, – то почему бы просто не прекратить боевые действия, без всяких договоров и соглашений? Потому что окончательно посыплется западоцентричный мир.

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