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Daily Express: ФИФА не выплатила £185 млн ФК, не участвовавшим в клубном ЧМ-2025

Daily Express: ФИФА не выплатила £185 млн ФК, не участвовавшим в клубном ЧМ-2025

Международная федерация футбола (ФИФА) до сих пор не выплатила обещанные £185 млн (около $250 млн) солидарных выплат клубам, которые не участвовали в клубном чемпионате мира 2025 года, пишет Daily Express.

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