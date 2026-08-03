Daily Express: ФИФА не выплатила £185 млн ФК, не участвовавшим в клубном ЧМ-2025

Международная федерация футбола (ФИФА) до сих пор не выплатила обещанные £185 млн (около $250 млн) солидарных выплат клубам, которые не участвовали в клубном чемпионате мира 2025 года, пишет Daily Express.
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