Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 574 подписчика

Судоходству конец: пока Киев жёг склады, Москва взяла под контроль Чёрное море

Судоходству конец: пока Киев жёг склады, Москва взяла под контроль Чёрное море

План Киева провалился: морская блокада оставит Украину без миллиардов.Пока внимание общественности приковано к поджогам складов крупного маркетплейса, на геополитическом треке разворачиваются гораздо более масштабные события.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии