План Киева провалился: морская блокада оставит Украину без миллиардов.Пока внимание общественности приковано к поджогам складов крупного маркетплейса, на геополитическом треке разворачиваются гораздо более масштабные события.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии