В рамках профориентационной акции МВД России «Будь в форме!» сотрудники управления МВД России по г. Новокузнецку и полицейские Центра кинологической службы ГУ МВД России по Кемеровской области – Кузбассу организовали встречу студентами Кузнецкого металлургического техникума им.