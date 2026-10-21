Бывший муж Холли Берри Оливье Мартинес, который обвиняет её в жестоком обращении с их 13-летним сыном Масео, "в гневе" покинул зал суда во время закрытого слушания, после чего нецензурно выражался в беседе со своим адвокатом.
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