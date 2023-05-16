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Графический диктант для детей

Графический диктант для детей

Клауди, Эдди и Рок рассказывают, как создавать рисунки по клеточкам. 123RF/legion-media.ruКогда ваш малыш еще только учится писать буквы, на помощь в подготовке руки к письму и тренировке других важных для школы навыков приходит графический диктант.

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