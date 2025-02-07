ФСБ: четыре работавших на СБУ женщины могут получить до 30 лет колонии

Женщинам, задержанным в Севастополе, Воронеже и Ростове-на-Дону за подготовку диверсий в отношении высокопоставленных офицеров Минобороны и энергетических объектов, грозит наказание до тридцати лет лишения свободы.
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