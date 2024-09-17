Кургинян: вторжение в Курскую область — это эксцесс, и он будет преодолен

Временный захват киевом части территории Курской области должен быть приодолен без истерии, но с пониманием необходимых изменений, заявил философ, политолог, лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян 21 августа в программе «Объективно» на белорусском канале ОНТ.