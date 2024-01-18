Джокович - о своих планах после ухода из тенниса

Новак Джокович недавно рассказал, что пишет книгу и планирует еще одну, когда уйдет из тенниса. Серб уже опубликовал книгу, в которой подробно рассказал о том, что помогло ему стать, по мнению некоторых, величайшим теннисистом всех времен, а также о своем пути к этому.
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