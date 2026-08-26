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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Все экстренные вратари клубов НХЛ будут носить номер 00. Ранее в истории лиги его использовали только Дэвидсон и Бирон

Инсайдер Крис Джонстон сообщил, что все экстренные вратари команд НХЛ будут выступать под номером 00.

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