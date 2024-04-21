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Всю жизнь мучился с пылью в дефлекторах, пока супруга не подсказала классный способ очистки. Теперь рекомендую всем

Всю жизнь мучился с пылью в дефлекторах, пока супруга не подсказала классный способ очистки. Теперь рекомендую всем

За рулём моего личного автомобиля жена ездит крайне редко, но иногда такое всё же случается, а после очередной её поездки в салоне появляются странные штуковины, которые, как потом оказывается, очень помогают в определенных ситуациях.

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