Агент Клаудиньо назвал фейком информацию о безответственности игрока в "Зените"

Агент бразильского полузащитника "Зенита" Клаудиньо Луис Фернандо Гарсия прокомментировал информацию инсайдеров, согласно которой футболист безответственно стал относиться к тренировкам в петербургском клубе.
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