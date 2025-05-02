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Свежие комментарии

  • Александр
    стрампон он и в жопе стрампон!!!Трамп приписал СШ...
  • Валентин Щербаков
    Странно, что этот пиндосранец Трамп еще и флаг не водрузил над рейхстагом....Трамп приписал СШ...
  • Сергей Петров
    Да, да, помним героическую оборону Вашингтона, Нью-Йорка, взятие Берлина, гениальную операцию по освобождению острова...Трамп приписал СШ...

Трамп приписал США победу во Второй мировой войне

Трамп приписал США победу во Второй мировой войне

Глава Белого дома уверен, что США сделали для победы во Второй мировой войне больше, чем любая другая страна.

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Комментарии
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Сергей Петров
Да, да, помним героическую оборону Вашингтона, Нью-Йорка, взятие Берлина, гениальную операцию по освобождению острова Кыска от японцев! Слава пендосовской армии, самой пендосовской в галактике!
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14 час.
Валентин Щербаков
Странно, что этот пиндосранец Трамп еще и флаг не водрузил над рейхстагом....
Ответить
14 час.
А
Александр
стрампон он и в жопе стрампон!!!
Ответить
8 час.
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