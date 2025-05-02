Трамп приписал США победу во Второй мировой войне

Сергей Петров Да, да, помним героическую оборону Вашингтона, Нью-Йорка, взятие Берлина, гениальную операцию по освобождению острова Кыска от японцев! Слава пендосовской армии, самой пендосовской в галактике!

Валентин Щербаков Странно, что этот пиндосранец Трамп еще и флаг не водрузил над рейхстагом....