Глава Белого дома уверен, что США сделали для победы во Второй мировой войне больше, чем любая другая страна.
Трамп приписал США победу во Второй мировой войне
Комментарии
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Сергей Петров
Да, да, помним героическую оборону Вашингтона, Нью-Йорка, взятие Берлина, гениальную операцию по освобождению острова Кыска от японцев! Слава пендосовской армии, самой пендосовской в галактике!
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14 час.
Валентин Щербаков
Странно, что этот пиндосранец Трамп еще и флаг не водрузил над рейхстагом....
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14 час.
А
Александр
стрампон он и в жопе стрампон!!!
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8 час.
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