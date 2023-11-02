Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

5 970 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Evgenija Palette
    Он и Лепс-то НИКОМУ НЕ НУЖЕН, этот ВЕЧНО ОРУЩИЙ ОСЕЛ... А не то - его дети...Григорий Лепс сде...
  • Вадим Скоробогатов
    А НАХ.. мне это знать?????Григорий Лепс сде...
  • надежда белугина
    НЕНАДЁЖНАЯ ДРУЖБА Надежда Белугина-Подюжская Волк пестовал ягнят, блюдя их быт с рожденья, Преследуя при том естеств...NBC: Запад объясн...

В Перми мошенники пишут горожанам от имени начальника краевой инспекции Госжилнадзора

В Перми мошенники пишут горожанам от имени начальника краевой инспекции Госжилнадзора

Это уже не первый случай, когда мошенники от лица чиновников рассылают спам.В министерстве ЖКХ Прикамья предупредили о фейковых сообщениях от начальника региональной инспекции Госжилнадзора Александра Евсюкова.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх