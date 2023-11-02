В Перми мошенники пишут горожанам от имени начальника краевой инспекции Госжилнадзора

Это уже не первый случай, когда мошенники от лица чиновников рассылают спам.В министерстве ЖКХ Прикамья предупредили о фейковых сообщениях от начальника региональной инспекции Госжилнадзора Александра Евсюкова.
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