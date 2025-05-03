Депутат Говырин: выплату к страховой пенсии инвалидам и 80-летним удвоили

Выплаты для некоторых категорий российских пенсионеров значительно повысились с 1 мая. Депутат Госдумы Алексей Говырин объяснил RT, что такие доплаты предусмотрены как для пожилых граждан, так и для ветеранов и инвалидов.
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