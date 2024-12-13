Половина Украины осталась без света

Половина украинских потребителей останется без света. Об этом сообщил генеральный директор энергетической компании Yasno Сергей Коваленко на своей странице в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).