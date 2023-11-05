В Европе резко выросло количество антисемитских инцидентов

Европу продолжают сотрясать антисемитские выступления – с начала палестино-израильского конфликта число подобных инцидентов в Германии выросло на 240%, в Австрии – на 300%, а в Великобритании – на целых 320% по сравнению с прошлым годом, сообщает CNN.
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