Смешные истории из жизни: короткие забавные случаи

Кто из нас не становился героем собственной комедии, когда благие намерения оборачиваются кулинарной катастрофой на тридцать семь пряников? Такие смешные истории из жизни напоминают: идеальные картинки из интернета — лишь декорации, а настоящее веселье начинается там, где наши амбиции встречаются с суровой реальностью.