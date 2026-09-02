Смешные истории из жизни: короткие забавные случаи

Кто из нас не становился героем собственной комедии, когда благие намерения оборачиваются кулинарной катастрофой на тридцать семь пряников? Такие смешные истории из жизни напоминают: идеальные картинки из интернета — лишь декорации, а настоящее веселье начинается там, где наши амбиции встречаются с суровой реальностью.
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