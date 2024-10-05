НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Петербургский дневник

120 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • igor vinogradov
    автомат не дали,а оно обиделся...Андрей Макаревич*...
  • Валентин Воробьев
    Мастурбеки вместо службы постараются вносить разброд в ВС РФ. Не стоит радоваться, что хитрожопые согласились.Около 100 мигрант...
  • Вовладар Даров
    А это нужно знать всем? Сенсация а не новость!В Приморском райо...

Около 100 мигрантов согласились заключить контракт с ВС РФ после рейда

Около 100 мигрантов согласились заключить контракт с ВС РФ после рейда

Более 150 человек были доставлены в военные комиссариаты для проверки и постановки на воинский учет По результатам рейда, проведенного Главным следственным управлением Следственного комитета по Санкт-Петербургу на Сенном рынке и Апраксином дворе, около 100 мигрантов изъявили желание заключить контракт с Вооруженными силами России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Алтайцев
А почему  раньше не заключалди?
Ответить
18 час.
Валентин Воробьев
Мастурбеки вместо службы постараются вносить разброд в ВС РФ. Не стоит радоваться, что хитрожопые согласились.
Ответить
9 час.

Картина дня

наверх