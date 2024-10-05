Около 100 мигрантов согласились заключить контракт с ВС РФ после рейда

Более 150 человек были доставлены в военные комиссариаты для проверки и постановки на воинский учет По результатам рейда, проведенного Главным следственным управлением Следственного комитета по Санкт-Петербургу на Сенном рынке и Апраксином дворе, около 100 мигрантов изъявили желание заключить контракт с Вооруженными силами России.
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