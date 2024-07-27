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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Фанат спросил у Волкановски, как ощущается хайкик Махачева. Алекс ответил: «Какой хайкик? Я не помню»

В Манчестере (Великобритания) состоялась конференция вопросов и ответов с участием бойцов UFC Майкла Пейджа и Алекса Волкановски.

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