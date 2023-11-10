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Китай

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Китайские автомобили помогают России преодолеть кризис авторынка -- российский эксперт

Санкт-Петербург, 9 ноября /Синьхуа/ -- Автомобили из Китая наряду с российскими машинами позволили успешно преодолеть кризис на авторынке, сложившийся в России в 2022 году, отметила управляющий директор консалтинговой компании "Автобосс" Светлана Володина в интервью, опубликованном в четверг РИА Новости.

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