Китайские автомобили помогают России преодолеть кризис авторынка -- российский эксперт

Санкт-Петербург, 9 ноября /Синьхуа/ -- Автомобили из Китая наряду с российскими машинами позволили успешно преодолеть кризис на авторынке, сложившийся в России в 2022 году, отметила управляющий директор консалтинговой компании "Автобосс" Светлана Володина в интервью, опубликованном в четверг РИА Новости.