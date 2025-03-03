🚨 Пожилая женщина попала под колёса автомобиля в Севастополе Как рассказали в УМВД РФ по городу, авария произошла сегодня рано утром на улице Тараса Шевченко.
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🚨 Пожилая женщина попала под колёса автомобиля в Севастополе Как рассказали в УМВД РФ по городу, авария произошла сегодня рано утром на улице Тараса Шевченко.