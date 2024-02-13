Армения сообщила о гибели двух военных из-за обстрела со стороны Азербайджана

По данным Минобороны Армении, обстрел произошел на участке Неркин-Ханда Сюникской области.<strong>Двое армянских военнослужащих, согласно предварительной информации, погибли в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Азербайджана на участке Неркин-Ханда Сюникской области.
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