«Пришло время охоты на охотников»: США закупают зенитный комплекс VAMPIRE

Как сообщает американская компания L3Harris Technologies, ВМС США выбрали зенитный комплекс VAMPIRE для интеграции в общую систему борьбы с беспилотными угрозами:VAMPIRE – это гибкая и эффективная система, отвечающая уникальным требованиям ВМС США к защите от БПЛА в прибрежной зоне.