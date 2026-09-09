«Пришло время охоты на охотников»: США закупают зенитный комплекс VAMPIRE

Как сообщает американская компания L3Harris Technologies, ВМС США выбрали зенитный комплекс VAMPIRE для интеграции в общую систему борьбы с беспилотными угрозами:VAMPIRE – это гибкая и эффективная система, отвечающая уникальным требованиям ВМС США к защите от БПЛА в прибрежной зоне.
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