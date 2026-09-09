НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

★ NEXT WAR ★ Военные новости

316 подписчиков

«Пришло время охоты на охотников»: США закупают зенитный комплекс VAMPIRE

«Пришло время охоты на охотников»: США закупают зенитный комплекс VAMPIRE

Как сообщает американская компания L3Harris Technologies, ВМС США выбрали зенитный комплекс VAMPIRE для интеграции в общую систему борьбы с беспилотными угрозами:VAMPIRE – это гибкая и эффективная система, отвечающая уникальным требованиям ВМС США к защите от БПЛА в прибрежной зоне.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым